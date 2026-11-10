Попавший в больницу Анатолий Цой вышел на связь

Фото: Instagram/anatoliytsoy_official

Казахстанский и российский певец, бывший участник группы MBAND Анатолий Цой вышел на связь с поклонниками после новостей о его экстренной госпитализации, сообщает Zakon.kz.

10 ноября 2026 года в Instagram он опубликовал обращение, снятое на фоне китайской больницы. "Привет, дорогие друзья! Не знаю, откуда просочилась информация по всем новостям, что мне сейчас плохо. На самом деле мне сейчас очень хорошо. Но я действительно нахожусь в больнице в Китае. Благодаря замечательным врачам, китайским и нашим российским, которые создали план моего лечения, я сейчас его прохожу тут. Все идет по плану, все идет хорошо. Буквально пару дней – и я буду как новенький. Для всех тех, кто поддерживает и переживает за меня, вам огромное спасибо. Берегите себя, берегите свое здоровье. Будьте счастливы!" – обратился он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЦОЙ АНАТОЛИЙ #TSOY (@anatoliytsoy_official) 9 ноября появилась информация, что находящегося на гастролях 37-летнего артиста экстренно госпитализировали в Китае. Медики выявили воспалительный процесс в брюшной полости, перитонит и внутреннюю гематому.

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