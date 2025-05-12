Анатолий Цой о пожаре в собственном доме: Утро началось не с кофе

Известный певец Анатолий Цой поделился видео с пожара в его доме, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он рассказал, что вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС.

"Такое утро. Началось не с кофе…" – написал артист.

По словам певца, у него сгорел весь предбанник. Он опубликовал видео с первого этажа. В ролике заметно, что интерьер сильно пострадал из-за происшествия.



Анатолий Цой стал известен после участия в группе "MBAND". В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили в частном секторе Алматы.