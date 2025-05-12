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Культура и шоу-бизнес

Анатолий Цой о пожаре в собственном доме: Утро началось не с кофе

пожар произошел в доме Анатолия Цоя, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 21:02 Фото: Instagram/anatoliytsoy_official
Известный певец Анатолий Цой поделился видео с пожара в его доме, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он рассказал, что вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС. 

"Такое утро. Началось не с кофе…" – написал артист.

По словам певца, у него сгорел весь предбанник. Он опубликовал видео с первого этажа. В ролике заметно, что интерьер сильно пострадал из-за происшествия.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе "MBAND". В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили в частном секторе Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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