Анатолий Цой о пожаре в собственном доме: Утро началось не с кофе
Фото: Instagram/anatoliytsoy_official
Известный певец Анатолий Цой поделился видео с пожара в его доме, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он рассказал, что вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС.
"Такое утро. Началось не с кофе…" – написал артист.
По словам певца, у него сгорел весь предбанник. Он опубликовал видео с первого этажа. В ролике заметно, что интерьер сильно пострадал из-за происшествия.
Анатолий Цой стал известен после участия в группе "MBAND". В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.
Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили в частном секторе Алматы.
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