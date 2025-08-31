Аляска оказалась на пороге газового кризиса

Американский штат Аляска находится на грани кризиса в сфере энергетики. Его крупнейший город Анкоридж в ближайшие годы может лишиться электроэнергии в связи с тем, что запасы газа в заливе Кука истощаются, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты New York Times, раньше на Аляске было достаточно много газа. Его хватало не только для того, чтобы подогревать дома и создавать электричество, но и для отправки танкеров с топливом за рубеж.

"Сейчас большая часть буровых компаний ушла, а газ в заливе Кука сокращается. Аналитики и официальные лица опасаются, что скоро Анкориджу может не хватить ресурсов для освещения города", – говорится в публикации.

В целом, по данным издания, Аляска оказалась на грани газового кризиса, хотя ее экономика в основном построена на нефти и газе. По словам специалистов, проблема истощения запасов вскрылась не вчера: она стоит особо остро уже более 15 лет, но единого плана решения проблемы так и не удалось выработать.

Местные коммунальные службы уже прогнозируют, что с наибольшей вероятностью им придется закупать газ за рубежом, ориентировочно, с 2028 года, а это непременно приведет к скачку цен на электроэнергию и отопление на 10-40 процентов.

В начале 2025 года спутниковые снимки продемонстрировали глобальное потепление на Аляске. На новых изображениях заметен район Бристольского залива на юге штата, который еще год назад был покрыт снегом и льдом. Теперь там видны километры голой земли.