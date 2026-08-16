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Мир

Открыл стрельбу и прятался в чулане: пять человек пострадали в США

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 17:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В американском штате Вирджиния задержали 19-летнего Кэмрона Харриса, подозреваемого в стрельбе возле общежитий Университета штата Вирджиния. В результате происшествия пять человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Стрельба произошла в субботу, 15 августа 2026 года, вскоре после 01:30 ночи. Полицейские обнаружили возле студенческих общежитий пятерых человек с огнестрельными ранениями. После происшествия кампус заблокировали, а студентов призвали укрыться в безопасных местах.

Подозреваемого обнаружили прячущимся в чулане одного из общежитий. По данным полиции округа Честерфилд, Харрис не является студентом университета.

Четверо из пяти пострадавших также не учатся в этом вузе. Возраст раненых – от 17 до 23 лет. Единственный пострадавший студент – 20-летний молодой человек – уже выписан из больницы. Имена раненых власти не раскрывают.

В отношении Харриса выдали восемь ордеров на арест по обвинениям в совершении тяжких преступлений, в том числе умышленном причинении телесных повреждений и использовании огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления. Возможный мотив стрельбы пока не называется.

Первоначально университет сообщал, что правоохранители разыскивают нескольких подозреваемых. Позднее власти заявили, что непосредственной угрозы для университетского сообщества нет, после чего режим изоляции сняли. Информации о других возможных подозреваемых полиция пока не предоставила.

Инцидент произошел перед началом нового учебного года. Общежития открылись для студентов неделю назад, а занятия должны возобновиться в понедельник.

Университет штата Вирджиния расположен в Эттрике примерно в 39 км к югу от Ричмонда. В государственном вузе обучаются около 5700 студентов.

Ранее в США впервые за почти 20 лет провели тройную смертную казнь.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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