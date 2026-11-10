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Происшествия

Один автобус стоял, другой врезался: жесткое ДТП произошло в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 21:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов на пересечении крупных проспектов. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту инцидента, сообщает Zakon.kz.

Информация о столкновении общественного транспорта появилась в социальных сетях. Очевидцы в Threads сообщили, что на пересечении проспектов Абая и Момышулы не поделили дорогу автобусы маршрутов № 78 и № 136.

Смотреть в Threads

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали ситуацию, уточнив детали происшествия.

По данным ведомства, авария произошла 10 ноября около 13:00 в Ауэзовском районе города.

"Водитель автобуса марки SAZ, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, допустил столкновение со стоящим автобусом марки Golden Dragon, находившимся впереди в попутном направлении", – рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

В полиции добавили, что, к счастью, в результате ДТП никто не пострадал. По данному факту начато расследование.

"В настоящее время сотрудники Управления полиции Ауэзовского района устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении ДП.

Между тем на западе Казахстана произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Sienna и Niva. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб на месте.

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Канат Болысбек
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