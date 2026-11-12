Один аккаунт для всей семьи: как современные стриминги меняют домашний просмотр

Вечер буднего дня. Ребенок просит мультик, родители хотят посмотреть новости или любимое шоу, а у мужа через полчаса стартует матч. Раньше такой вечер заканчивался спором за пульт.

Сегодня все проще: одна подписка, несколько экранов и отдельный профиль для каждого. Рассказываем, как один аккаунт MEGOGO помогает всей семье смотреть то, что хочется, – одновременно и без компромиссов.

Свой профиль для каждого

В одной учетной записи можно настроить несколько независимых профилей – для себя, партнера и детей. У каждого сохраняется отдельная история просмотров и персональные подборки: мультфильмы не перемешиваются с психологическими триллерами, а футбольные обзоры не засоряют ленту рекомендаций для мамы.

Для ребенка предусмотрен детский профиль с указанием возраста – тогда в каталоге отображается только безопасный контент, строго подходящий для его возрастной категории.

Персонализация работает и за пределами самого приложения: на мобильных устройствах каждый член семьи получает индивидуальные push-уведомления с рекомендациями под свои интересы. Приложение вовремя напомнит о старте матча любимой команды, премьере долгожданного блокбастера или выходе свежей серии мультсериала.

Для тех, кто часто смотрит видео вне дома, предусмотрена функция автосохранения (автозагрузки) контента. Сервис автоматически загружает свежие эпизоды любимого сериала при стабильном подключении к Wi-Fi, чтобы их можно было смотреть в дороге, в самолете или за городом без доступа к интернету и переплат за мобильный трафик.

Главное преимущество семейного аккаунта – параллельный просмотр на нескольких устройствах одновременно. Пока ребенок смотрит анимацию на планшете, родители включают фильм на Smart TV в гостиной, а муж следит за прямым спортивным эфиром в мобильном приложении.

Как настроить аккаунт для всей семьи

Достаточно нескольких минут:

Войдите в аккаунт MEGOGO и откройте раздел профилей.

Создайте профиль для каждого члена семьи, а для ребенка – детский профиль с указанием возраста.

Установите PIN-код родительского контроля, чтобы ограничить доступ к взрослому контенту и покупкам.

Войдите в аккаунт на всех устройствах, которыми пользуется семья: телевизоре, планшете и смартфонах.

Одна подписка вместо нескольких

Отдельные подписки для каждого – это лишние расходы. Один аккаунт объединяет фильмы, сериалы, мультфильмы, ТВ-каналы и спорт в одном месте. Не нужно помнить несколько паролей и следить за разными датами списаний – все под рукой.

Достаточно один раз настроить аккаунт, а дальше каждый вечер может стать временем, когда вся семья смотрит любимое на MEGOGO – каждый в своем формате и на своем экране.

Партнерский материал