Культовый образ из "Искупления" снова на торгах: сколько стоит платье Киры Найтли

Знаменитое изумрудное платье, в котором Кира Найтли появилась в фильме "Искупление" (Atonement) 2007 года, выставят на аукцион в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание 20 Minutos, наряд, ставший одним из самых узнаваемых образов в истории кино, планируют продать 9 декабря. Его предварительная стоимость оценивается минимум в 120 тыс. евро (более 60 млн тенге).

Платье появляется в одной из самых запоминающихся сцен фильма, где героиня Найтли Сесилия встречается с Робби, которого сыграл Джеймс Макэвой, в библиотеке семейного поместья. Наряд специально для картины создала британский художник по костюмам Жаклин Дюрран, получившая за свою работу четыре премии BAFTA и два "Оскара".

По задумке режиссера Джо Райта, платье должно было быть зеленым, эффектным, с пышной юбкой и подвижным подолом. Дюрран выбрала тонкую и легкую ткань, создав длинный наряд в бельевом стиле с открытой спиной, глубоким декольте и тонкими бретелями. При разработке дизайна она вдохновлялась модой 1920-х и 1930-х годов – именно в эту эпоху разворачиваются события фильма.

После выхода картины платье продали на благотворительном аукционе в 2008 году. С тех пор оно хранилось в частной коллекции в США. Теперь наряд вновь выставят на торги в лондонском отделении Christie's.

Представитель аукционного дома Тейс Хитчинс назвала платье символом желания, страсти и пронзительной романтики. Организаторы рассчитывают привлечь коллекционеров и поклонников истории кино.

#TCSN | 😱 El famoso vestido verde que Keira Knightley lució en "Atonement" saldrá a subasta en Londres. La prenda lleva casi dos décadas en manos privadas de colección. 👗 Todos los detalles: 👇🏻 https://t.co/JpclRYUq5u — TCS NOTICIAS (@tcsnoticias) November 10, 2026

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