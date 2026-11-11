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Культура и шоу-бизнес

Культовый образ из "Искупления" снова на торгах: сколько стоит платье Киры Найтли

сколько стоит платье Киры Найтли, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 21:17 Фото: pixabay
Знаменитое изумрудное платье, в котором Кира Найтли появилась в фильме "Искупление" (Atonement) 2007 года, выставят на аукцион в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание 20 Minutos, наряд, ставший одним из самых узнаваемых образов в истории кино, планируют продать 9 декабря. Его предварительная стоимость оценивается минимум в 120 тыс. евро (более 60 млн тенге).

Платье появляется в одной из самых запоминающихся сцен фильма, где героиня Найтли Сесилия встречается с Робби, которого сыграл Джеймс Макэвой, в библиотеке семейного поместья. Наряд специально для картины создала британский художник по костюмам Жаклин Дюрран, получившая за свою работу четыре премии BAFTA и два "Оскара".

По задумке режиссера Джо Райта, платье должно было быть зеленым, эффектным, с пышной юбкой и подвижным подолом. Дюрран выбрала тонкую и легкую ткань, создав длинный наряд в бельевом стиле с открытой спиной, глубоким декольте и тонкими бретелями. При разработке дизайна она вдохновлялась модой 1920-х и 1930-х годов – именно в эту эпоху разворачиваются события фильма.

После выхода картины платье продали на благотворительном аукционе в 2008 году. С тех пор оно хранилось в частной коллекции в США. Теперь наряд вновь выставят на торги в лондонском отделении Christie's.

Представитель аукционного дома Тейс Хитчинс назвала платье символом желания, страсти и пронзительной романтики. Организаторы рассчитывают привлечь коллекционеров и поклонников истории кино.

Ранее сообщалось, что легендарный мотоцикл Бэтмена из фильмов Нолана выставили на торги.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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