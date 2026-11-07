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Культура и шоу-бизнес

Музыкальный сюрприз от семьи Рымбаевой: сын и невестка записали дуэт

Али Окапов и Акерке Буркитбай, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 10:29 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай решили порадовать поклонников необычным творческим подарком, сообщает Zakon.kz.

Супруги записали совместную музыкальную композицию и поделились результатом с подписчиками в социальных сетях.

Небольшое видео Акерке Буркитбай опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике супруги вместе исполняют красивую мелодию, продемонстрировав еще одну грань своего творческого тандема.

"Небольшая творческая работа от нас двоих – Али и меня. Мы создали эту композицию, у которой пока нет названия, всего за один день. Послушайте и дайте свою оценку", – отметила Акерке.

Поклонникам теперь предстоит не только оценить музыкальный эксперимент супругов, но и, возможно, предложить название для их новой композиции.

Ранее мы сообщали, что создатель "Рэкетира" Акан Сатаев оказался в больнице.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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