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Культура и шоу-бизнес

Отец и дочь столкнулись с раком IV стадии: легендарный актер поделился своей историей

Отец и дочь столкнулись с раком IV стадии: легендарный актер поделился историей, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 00:16 Фото: wikipedia/Уильям Шетнер
Актер Уильям Шетнер, известный по сериалу "Звездный путь", и его младшая дочь Мелани Шетнер Гретч практически одновременно столкнулись с тяжелым диагнозом – раком IV стадии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Entertainment Weekly, теперь отец и дочь рассказали, как пережитое испытание изменило их отношения и отношение к жизни. По их словам, в данное время оба находятся в ремиссии.

О диагнозе актер узнал в 2023 году. У него обнаружили меланому, которая распространилась на легкие и головной мозг. Спустя несколько дней дочь сообщила ему, что у нее также выявили рак – IV стадию рака молочной железы.

О своей истории они рассказали на конференции End Well 2026 в Лос-Анджелесе. Шетнер признался, что известие о болезни дочери стало для него тяжелым потрясением. В свою очередь, Мелани вспомнила, как однажды поздно вечером позвонила отцу и, не сдерживая слез, призналась, что боится умереть.

"Я так боюсь, что умру", – сказала она.

Услышав это, Шетнер встал с постели и ответил: "Я еду к тебе".

Актер приехал к дочери, обнял ее и попытался успокоить. Мелани призналась, что в тот момент ей было необходимо почувствовать себя маленькой девочкой, которой отец поможет справиться со страхом.

"Он сказал: "Это будет лишь небольшой эпизод в твоей жизни. Он пройдет, и ты справишься", – вспомнила женщина.

По словам Шетнера, столкновение с возможностью смерти заставило его по-новому взглянуть на жизнь. Он признался, что стал больше ценить близких, простые радости и каждое мгновение. А Мелани назвала пережитую болезнь самым большим благословением в своей жизни, поскольку страх смерти помог ей иначе расставить приоритеты.

Актер также рассказал, что заранее распорядился в завещании о своем захоронении: над его телом должно быть посажено дерево. Эту идею поддержала и остальная семья.

Ранее сообщалось, что звезда "Рабыни Изауры" и "Клона" попала в больницу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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