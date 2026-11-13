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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Рабыни Изауры" и "Клона" попала в больницу: что известно о ее состоянии

Бразильская актриса Неуза Боржес уже пять дней находится в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 21:21 Фото: wikipedia/Неуза Боржес
Бразильская актриса Неуза Боржес уже пять дней находится в больнице Copa D’Or в Рио-де-Жанейро. 84-летнюю артистку госпитализировали 9 ноября с пневмонией, сообщает Zakon.kz.

Это пишет Metrópoles со ссылкой на администрацию медицинского учреждения в официальном бюллетене, опубликованном в пятницу, 13 ноября.

По информации врачей, состояние актрисы стабильное, однако дата выписки пока не определена.

В разговоре с изданием Massa Боржес призналась, что устала от длительного пребывания в больнице и пока не знает, когда сможет вернуться домой.

"С пяти утра я не сплю, до недавнего времени со мной работали несколько врачей. Я расстроена, и дата выписки пока неизвестна. Но я уверена, что Бог со мной. Он знает, как сильно я хочу поскорее вернуться в свой Салвадор", – рассказала актриса.

Несмотря на переживания, артистка сохраняет надежду на скорое выздоровление.

Неуза Боржес хорошо знакома зрителям по ролям в популярных телесериалах, в том числе "Клон", "Рабыня Изаура" и "Американка". Именно эти работы принесли ей широкую известность и любовь публики.

Ранее сообщалось, что попавший в больницу Анатолий Цой вышел на связь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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