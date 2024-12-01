За неделю до свадьбы: дочь актера Ивана Охлобыстина бросил жених

Минувшим летом российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его дочь Варвара выходит замуж. Свадьба звездной наследницы должна была состояться в сентябре. Как оказалось, радостного события так и не случилось, сообщает Zakon.kz.

Возлюбленный Варвары сбежал буквально за неделю до свадьбы. Что стало причиной такого решения, поклонникам остается только гадать. Сам актер отвечает на вопросы расплывчато.

"Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то", – рассуждает многодетный отец в беседе с журналистами НТВ в рамках программы "Ты не поверишь!".

Известно, что уже бывшим избранником Варвары стал 31-летний парикмахер Максим. Ивана Ивановича сразу смутило, что, делая предложение руки и сердца, жених явился без кольца, на колено перед невестой не встал, зато сразу полез обниматься к актеру. На память об этом несостоявшемся браке у 25-летней Варвары осталась парная татуировка на лодыжке.

Фото: starhit

Дочка Охлобыстина успела вложить деньги в бизнес жениха. Девушка также помогала будущему мужу делать ремонт в его новом салоне красоты. Отец деятельность Варвары одобрял.

Возможно, что Максим испугался именно отца невесты. Известно, что актер состоит в Международной ассоциации айкидо, а также увлекается холодным оружием. Впрочем, Варвара попросила папу не разбираться со сбежавшим женихом.

Ранее Иван Ургант трогательно обратился к 68-летнему отцу и опубликовал редкое фото с ним.