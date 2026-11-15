Лучший подарок на день рождения: у Ковальчук и Чумакова родился третий ребенок

Бывшая солистка российской группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками важным семейным событием – рождением третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом она опубликовала в Instagram.

"Наш сыночек, спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения!" – написала артистка.

Отметим, что 12 ноября певице исполнилось 44 года.

Фанаты поздравили Юлию и ее супруга Алексея Чумакова с пополнением в семье, пожелав новорожденному крепкого здоровья, а родителям – счастья и сил:

– Юленька! Леша!!! Какое счастье!! Ура! Поздравляю. – Какая прекрасная новость. От души поздравляю с бесценным счастьем. – О Боже!!! Наконец! Счастья! – Прекрасная новость! Родился человек! Растите крепкими и здоровыми на радость всем. – Роднульки, дай Бог самого крепкого здоровья вашей семье!

Чумаков и Ковальчук состоят в браке с 2013 года. Пара воспитывает двух дочерей – девятилетнюю Амелию и трехлетнюю Алисию.

Ранее Ковальчук признавалась, что мечтает о сыне.