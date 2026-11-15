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Культура и шоу-бизнес

Лучший подарок на день рождения: у Ковальчук и Чумакова родился третий ребенок

Лучший подарок на день рождения: у Ковальчук и Чумакова родился третий ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 00:35 Фото: Instagram/juliakovalchuk
Бывшая солистка российской группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками важным семейным событием – рождением третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом она опубликовала в Instagram.

"Наш сыночек, спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения!" – написала артистка.

Отметим, что 12 ноября певице исполнилось 44 года.

Фанаты поздравили Юлию и ее супруга Алексея Чумакова с пополнением в семье, пожелав новорожденному крепкого здоровья, а родителям – счастья и сил:

– Юленька! Леша!!! Какое счастье!! Ура! Поздравляю.

– Какая прекрасная новость. От души поздравляю с бесценным счастьем.

– О Боже!!! Наконец! Счастья!

– Прекрасная новость! Родился человек! Растите крепкими и здоровыми на радость всем.

– Роднульки, дай Бог самого крепкого здоровья вашей семье!

Чумаков и Ковальчук состоят в браке с 2013 года. Пара воспитывает двух дочерей девятилетнюю Амелию и трехлетнюю Алисию.

Ранее Ковальчук признавалась, что мечтает о сыне.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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