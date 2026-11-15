Лучший подарок на день рождения: у Ковальчук и Чумакова родился третий ребенок
Фото: Instagram/juliakovalchuk
Бывшая солистка российской группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками важным семейным событием – рождением третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом она опубликовала в Instagram.
"Наш сыночек, спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения!" – написала артистка.
Отметим, что 12 ноября певице исполнилось 44 года.
Фанаты поздравили Юлию и ее супруга Алексея Чумакова с пополнением в семье, пожелав новорожденному крепкого здоровья, а родителям – счастья и сил:
– Юленька! Леша!!! Какое счастье!! Ура! Поздравляю.
– Какая прекрасная новость. От души поздравляю с бесценным счастьем.
– О Боже!!! Наконец! Счастья!
– Прекрасная новость! Родился человек! Растите крепкими и здоровыми на радость всем.
– Роднульки, дай Бог самого крепкого здоровья вашей семье!
Чумаков и Ковальчук состоят в браке с 2013 года. Пара воспитывает двух дочерей – девятилетнюю Амелию и трехлетнюю Алисию.
Ранее Ковальчук признавалась, что мечтает о сыне.
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