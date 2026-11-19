17 ноября 2026 года впервые в Гвадалахаре сольный концерт казахстанского артиста Димаша Кудайбергена собрал аншлаг на арене Auditorio Telmex. Новое шоу DIMENSIONS состоялось уже в третьем городе Мексики, сообщает Zakon.kz.

Известно, концерт музыкант начал авторской песней Dimensions. Этой композицией он представляет свой путь, подчиненный единой цели. Музыка к титульной песне шоу написана Димашем, слова – казахстанским музыкантом и автором песен Саяном Рахымжаном.

Как сказано на главном официальном информационном портале о творчестве певца, среди гостей концертов можно встретить людей самого разного возраста, национальностей и языков. Так, на шоу в Гвадалахаре пришла супруга известного мексиканского певца, актера и продюсера Висенте Фернандеса Мария Вилласеньор.

Маэстро Висенте был уроженцем Гвадалахары, обладателем нескольких Грэмми за лучший мексиканский альбом. Карьера Висенте Фернандеса в кино началась в конце 1960-х годов. Он снялся более чем в 30 фильмах, в 10 из которых выступил также в качестве продюсера. В музыкальной сфере он выпустил более 50 альбомов, 61 его песня попала в чарт Billboard Hot Latin Songs, 20 из них вошли в первую десятку.

Мария Вилласеньор рассказала, что впервые открыла для себя Димаша примерно три года назад, когда увидела его выступления онлайн. Ее сразу впечатлило исключительное качество его выступлений и его необыкновенный музыкальный талант.

"Первое произведение, которое я услышала, был вокализ Ave Maria, и он по-настоящему меня захватил. А сейчас моя любимая песня – Moonlight. Димаш – поистине исключительный артист с необыкновенно ангельским голосом. Мне хотелось бы пожелать ему продолжать стремиться к еще большим успехам и делиться своим необыкновенным талантом с миром. Я искренне верю, что его музыку должны услышать все – не только из-за его выдающегося голоса, но и из-за прекрасных и глубоких смыслов, которые передаются в его песнях". Мария Вилласеньор

Уже 19 и 20 ноября 2026 года Кудайберген даст концерты в столице Мексики.

Сам Димаш разместил красочное видео с концертом. Артист был краток. Он поблагодарил всех фанатов и признался им в любви.

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13 ноября мы писали о том, что Кудайберген исполнил мечту детства. Подробности можно узнать по этой ссылке.