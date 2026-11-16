"Ұмытылмас күн" в ритмах мариачи и ребенок на руках: Димаша Кудайбергена необычно встретили в Гвадалахаре
Согласно данным сайта Dimashnews, Гвадалахара встретила народного артиста РК под звуки традиционной мексиканской музыки.
Особую атмосферу праздника создал ансамбль Mariachi Nungaray, выступивший с традиционными мексиканскими музыкальными инструментами.
В исполнении музыкантов прозвучали известные композиции Historia de un Amor, Bésame Mucho и Cielito Lindo, а также авторская песня Димаша "Ұмытылмас күн" (Unforgettable Day), которую вместе с ансамблем исполнил поклонник артиста по имени Анджело.
Таким образом, одна из самых известных песен Димаша, написанная более 10 лет назад, прозвучала в необычном музыкальном обрамлении, соединив казахскую мелодику с мексиканскими исполнительскими традициями.
Известно, что встреча в Гвадалахаре продолжила череду теплых приемов, которые мексиканские Dears устраивают артисту на протяжении латиноамериканского этапа тура. Концерт состоится уже завтра, 17 ноября.
13 ноября мы писали о том, что Кудайберген исполнил мечту детства. Подробности можно узнать по этой ссылке.