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Культура и шоу-бизнес

"Ұмытылмас күн" в ритмах мариачи и ребенок на руках: Димаша Кудайбергена необычно встретили в Гвадалахаре

Кудайберген, аэропорт, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:36 Фото: dimashnews.com
В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в аэропорту Гвадалахары собрались более 100 поклонников Димаша Кудайбергена, чтобы поприветствовать казахстанского артиста, прибывшего в город в рамках мирового тура DIMENSIONS, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта Dimashnews, Гвадалахара встретила народного артиста РК под звуки традиционной мексиканской музыки.

Особую атмосферу праздника создал ансамбль Mariachi Nungaray, выступивший с традиционными мексиканскими музыкальными инструментами.

поклонники, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:36

Фото: dimashnews.com

В исполнении музыкантов прозвучали известные композиции Historia de un Amor, Bésame Mucho и Cielito Lindo, а также авторская песня Димаша "Ұмытылмас күн" (Unforgettable Day), которую вместе с ансамблем исполнил поклонник артиста по имени Анджело.

флаг, поклонники, Мексика, Димаш, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:36

Фото: dimashnews.com

Таким образом, одна из самых известных песен Димаша, написанная более 10 лет назад, прозвучала в необычном музыкальном обрамлении, соединив казахскую мелодику с мексиканскими исполнительскими традициями.

поклонники, Димаш, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:36

Фото: dimashnews.com

Димаш, поклонники, Мексика, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:36

Фото: dimashnews.com

Известно, что встреча в Гвадалахаре продолжила череду теплых приемов, которые мексиканские Dears устраивают артисту на протяжении латиноамериканского этапа тура. Концерт состоится уже завтра, 17 ноября.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:36
"Вы лишили меня дара речи": Димаш Кудайберген показал особенный подарок из Мексики

13 ноября мы писали о том, что Кудайберген исполнил мечту детства. Подробности можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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