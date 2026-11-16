"Ұмытылмас күн" в ритмах мариачи и ребенок на руках: Димаша Кудайбергена необычно встретили в Гвадалахаре

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в аэропорту Гвадалахары собрались более 100 поклонников Димаша Кудайбергена, чтобы поприветствовать казахстанского артиста, прибывшего в город в рамках мирового тура DIMENSIONS, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта Dimashnews, Гвадалахара встретила народного артиста РК под звуки традиционной мексиканской музыки.

Особую атмосферу праздника создал ансамбль Mariachi Nungaray, выступивший с традиционными мексиканскими музыкальными инструментами.

В исполнении музыкантов прозвучали известные композиции Historia de un Amor, Bésame Mucho и Cielito Lindo, а также авторская песня Димаша "Ұмытылмас күн" (Unforgettable Day), которую вместе с ансамблем исполнил поклонник артиста по имени Анджело.

Таким образом, одна из самых известных песен Димаша, написанная более 10 лет назад, прозвучала в необычном музыкальном обрамлении, соединив казахскую мелодику с мексиканскими исполнительскими традициями.

Известно, что встреча в Гвадалахаре продолжила череду теплых приемов, которые мексиканские Dears устраивают артисту на протяжении латиноамериканского этапа тура. Концерт состоится уже завтра, 17 ноября.

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13 ноября мы писали о том, что Кудайберген исполнил мечту детства. Подробности можно узнать по этой ссылке.