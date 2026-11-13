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Культура и шоу-бизнес

Мексиканский стадион запел на казахском: Димаш Кудайберген исполнил мечту детства

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:49 Фото: dimashnews.com
11 ноября 2026 года шоу Димаша Кудайбергена DIMENSIONS впервые увидели жители Мексики – в городе Мерида прошел концерт казахстанского артиста в рамках мирового турне, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в программу каждого концерта Кудайбергена отдельным блоком включены известные песни на казахском языке. Поклонники Димаша по всему миру поют эти песни, изучают казахский язык и всегда поддерживают своего любимого артиста. Концерт в Мериде не стал исключением.

Как отмечено на сайте Dimashnews, Dears специально к песне Aqerke подготовили белые гофрированные сердечки, которые "танцевали" в такт песне.

"У меня даже нет слов, большое вам спасибо! Это исполнение большой мечты. Когда я был маленький, я мечтал приехать в Латинскую Америку. Спустя годы Всевышний дал мне шанс. Сегодняшний концерт состоялся в первую очередь благодаря вам. Я большой счастливчик, потому что у меня есть такая аудитория. Приезжайте в Казахстан, будьте моими гостями", – обратился Димаш к залу после исполнения песни.

Следующая народная песня "TAU ISHINDE" с момента ее премьеры летом 2025 года уже стала "народной" для всего мира Dears – ее знают наизусть и поют на концертах вместе с Димашем. И затем продолжают зрительским хором, всем стадионом, не отпуская артиста после окончания номера.

Димаш Кудайберген, народный артист РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:49

Фото: dimashnews.com

Авторские песни Димаша на казахском языке, созданные им в разных стилях, завоевывают мир наряду с традиционными произведениями. В программе тура DIMENSIONS звучат композиторские работы Димаша на родном языке: "Dimensions", "Omir", "SAMGAU", "Moonlight". "ZHANA KUN".

Также в Мериде, исполняя песню о незабываемом дне, Димаш поднял флаг Мексики и флаг Казахстана в благодарность за поддержку своим зрителям и солидарность стран и культур. А многотысячный зал пел, не сбиваясь, как на своем, родном: "Пай пай ширкін, ұмытылмас күн".

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Мурал в честь кумира и штурм аэропорта: как Мексика встретила Димаша Кудайбергена

Всего у Димаша запланированы пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.

Ранее мы писали об особенном моменте, который произошел на концерте Димаша в Мадриде. Подробнее – здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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