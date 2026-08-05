Димаш Кудайберген раскрыл смысл нового мирового тура
Сегодня, 5 августа, музыкант решил подробно рассказать о значении этого тура.
Так, согласно официальной публикации, новый проект – это не путешествие во времени и пространстве, а попытка раскрыть личность артиста через то, каким его видит окружающий мир.
"DIMENSIONS ("Измерения") символизирует множество граней Димаша как артиста, творца и, за пределами сцены, человека в его самом искреннем проявлении. Мир давно знает Димаша благодаря его уникальному голосу. Этот концерт призван показать человека, который стоит за этим голосом, – более полного и настоящего Димаша", – отмечено в описании к анонсу музыкального мероприятия.
В итоге, как гласит афиша, перед зрителем предстает не набор разрозненных образов из разных "измерений", а цельная личность, объединенная любовью к Родине, любовью, убеждениями, стремлением к прорыву и верностью самому себе.
Пока полное расписание мирового тура DiMENSIONS выглядит так:
Европейская часть тура
- 18 октября 2026 – Краков, Польша (Tauron Arena).
- 24 октября 2026 – Дюссельдорф, Германия (PSD Bank Dome).
- 30 октября 2026 – Мадрид, Испания (Palacio de Vistalegre).
Мексика
- 11 ноября 2026 – Мерида.
- 14 ноября 2026 – Монтеррей.
- 17 ноября 2026 – Гвадалахара.
- 19 ноября 2026 – Мехико.
- 20 ноября 2026 – Мехико (дополнительный концерт).
Южная Америка
- 22 ноября 2026 – Богота, Колумбия (Movistar Arena).
- 24 ноября 2026 – Сантьяго, Чили (Movistar Arena).
Организаторы подчеркивают, что этот список не окончательный – по мере согласования площадок график будет пополняться новыми странами и датами.
20 июля 2026 года сообщалось, что в Мексике создали 4,5-метровую фигуру Димаша Кудайбергена.