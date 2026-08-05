Димаш Кудайберген раскрыл смысл нового мирового тура

Новый мировой сольный тур казахстанского артиста Димаша Кудайбергена под названием DiMENSIONS начнется 18 октября 2026 года с концерта в польском городе Краков, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 5 августа, музыкант решил подробно рассказать о значении этого тура.

Так, согласно официальной публикации, новый проект – это не путешествие во времени и пространстве, а попытка раскрыть личность артиста через то, каким его видит окружающий мир.

"DIMENSIONS ("Измерения") символизирует множество граней Димаша как артиста, творца и, за пределами сцены, человека в его самом искреннем проявлении. Мир давно знает Димаша благодаря его уникальному голосу. Этот концерт призван показать человека, который стоит за этим голосом, – более полного и настоящего Димаша", – отмечено в описании к анонсу музыкального мероприятия.

В итоге, как гласит афиша, перед зрителем предстает не набор разрозненных образов из разных "измерений", а цельная личность, объединенная любовью к Родине, любовью, убеждениями, стремлением к прорыву и верностью самому себе.

Пока полное расписание мирового тура DiMENSIONS выглядит так:

Европейская часть тура

18 октября 2026 – Краков, Польша (Tauron Arena).

24 октября 2026 – Дюссельдорф, Германия (PSD Bank Dome).

30 октября 2026 – Мадрид, Испания (Palacio de Vistalegre).

Мексика

11 ноября 2026 – Мерида.

14 ноября 2026 – Монтеррей.

17 ноября 2026 – Гвадалахара.

19 ноября 2026 – Мехико.

20 ноября 2026 – Мехико (дополнительный концерт).

Южная Америка

22 ноября 2026 – Богота, Колумбия (Movistar Arena).

24 ноября 2026 – Сантьяго, Чили (Movistar Arena).

Организаторы подчеркивают, что этот список не окончательный – по мере согласования площадок график будет пополняться новыми странами и датами.

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