Турецкий актер и певец Эмре Алтуг, известный зрителям по популярному сериалу "Зимородок", готовит музыкальный сюрприз поклонникам. Артист объединился с азербайджанской певицей Розой Зергерли, чтобы представить совместную романтическую композицию на русском языке, сообщает Zakon.kz.

Новый дуэт получил название "Не виноват". Об этом артисты сообщали в своих социальных сетях. Песня расскажет о чувствах, которым не способны помешать ни расстояние, ни сомнения, ни жизненные обстоятельства.

Для артистов эта коллаборация стала возможностью объединить музыкальные традиции двух стран и обратиться к русскоязычной аудитории. Судя по анонсу, слушателей ждет эмоциональная история о любви, разлуке и переживаниях, в которой голоса двух исполнителей дополняют друг друга.

Премьера романтического сингла состоится уже в эту пятницу, 20 ноября 2026 года. Поклонникам Эмре Алтуга и Розы Зергерли осталось совсем немного ждать, чтобы услышать неожиданное музыкальное сотрудничество.

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