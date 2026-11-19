Звезда "Зимородка" записал романтический дуэт с азербайджанской певицей
Новый дуэт получил название "Не виноват". Об этом артисты сообщали в своих социальных сетях. Песня расскажет о чувствах, которым не способны помешать ни расстояние, ни сомнения, ни жизненные обстоятельства.
Для артистов эта коллаборация стала возможностью объединить музыкальные традиции двух стран и обратиться к русскоязычной аудитории. Судя по анонсу, слушателей ждет эмоциональная история о любви, разлуке и переживаниях, в которой голоса двух исполнителей дополняют друг друга.
Премьера романтического сингла состоится уже в эту пятницу, 20 ноября 2026 года. Поклонникам Эмре Алтуга и Розы Зергерли осталось совсем немного ждать, чтобы услышать неожиданное музыкальное сотрудничество.
Раннее мы сообщали, что Арман Давлетяров эмоционально высказался о женщинах.