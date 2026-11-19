"Неделю нахожусь дома без супруги": Арман Давлетяров эмоционально высказался о женщинах
Фото: Instagram/arman_dav
Накануне, 18 ноября 2026 года, известный российско-казахстанский медиаменеджер и бизнесмен Арман Давлетяров эмоционально высказался о роли женщин, которые посвятили себя семье, сообщает Zakon.kz.
Заслуженный деятель РК по-новому взглянул на женский труд, так как на длительный срок остался дома с детьми и бытом.
"Всего неделю я нахожусь дома без супруги и уже чувствую, насколько это непросто. А ведь наши женщины живут в таком ритме годами. Дети, дом, заботы, бесконечные дела, которые мы, мужчины, порой даже не замечаем. И при этом у них хватает сил дарить нам любовь, тепло и внимание. Я все больше убеждаюсь, что каждой маме, каждой женщине, которая посвятила себя семье, нужно при жизни ставить памятник. Но еще важнее, чтобы она при жизни чувствовала, как сильно ее ценят и любят. Чтобы ее труд не воспринимали как должное. Ведь за привычным для нас домашним уютом стоит огромный труд человека, который тоже устает, тоже нуждается в заботе и добром слове", – заявил Арман Давлетяров.
Вместе с тем 56-летний многодетный медиаменеджер обратился к женщинам.
"Дорогие женщины, низкий вам поклон за все, что вы делаете для своих семей!" – подытожил Арман Давлетяров.
На эмоциональное высказывание многодетного отца отреагировали подписчицы, которые оставили сотни комментариев с благодарностями:
- "Да, женская ноша такая".
- "Спасибо! Хоть вы открыто благодарите".
- "Вы молодец, все понимаете, мы вас любим".
- "Арман действительно мечта любой женщины. Рахмет".
- "Спасибо вам от всей души за ваши прекрасные слова!"
- "Молодец! Заботливый муж, прекрасный отец, счастья вашей семье!"
- "Вы очень мудрый человек. Как ваша мама Айман апа. Нам ее не хватает".
- "Вы очень мудрый человек, Арман, что это понимаете. Дай Аллах вам и вашей семье здоровья!"
- "Спасибо мужчинам, которые понимают и ценят, насколько непросто женщине, которая одна справляется с детьми, домом, работой и тысячей повседневных забот. Она тоже устает, тоже нуждается в поддержке, заботе и простом человеческом понимании. Спасибо тем мужчинам, которые не обесценивают женский труд, не говорят "это твоя обязанность", а видят, сколько всего женщина держит на своих плечах. Ведь настоящая сила мужчины не только в том, чтобы обеспечивать, но и в том, чтобы понимать, поддерживать и быть рядом".
Арман и Мавжуда поженились 22 августа 2003 года.
Супруги воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь.
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