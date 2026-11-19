Накануне, 18 ноября 2026 года, известный российско-казахстанский медиаменеджер и бизнесмен Арман Давлетяров эмоционально высказался о роли женщин, которые посвятили себя семье, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель РК по-новому взглянул на женский труд, так как на длительный срок остался дома с детьми и бытом.

"Всего неделю я нахожусь дома без супруги и уже чувствую, насколько это непросто. А ведь наши женщины живут в таком ритме годами. Дети, дом, заботы, бесконечные дела, которые мы, мужчины, порой даже не замечаем. И при этом у них хватает сил дарить нам любовь, тепло и внимание. Я все больше убеждаюсь, что каждой маме, каждой женщине, которая посвятила себя семье, нужно при жизни ставить памятник. Но еще важнее, чтобы она при жизни чувствовала, как сильно ее ценят и любят. Чтобы ее труд не воспринимали как должное. Ведь за привычным для нас домашним уютом стоит огромный труд человека, который тоже устает, тоже нуждается в заботе и добром слове", – заявил Арман Давлетяров.

Вместе с тем 56-летний многодетный медиаменеджер обратился к женщинам.

"Дорогие женщины, низкий вам поклон за все, что вы делаете для своих семей!" – подытожил Арман Давлетяров.

На эмоциональное высказывание многодетного отца отреагировали подписчицы, которые оставили сотни комментариев с благодарностями:

"Да, женская ноша такая".

"Спасибо! Хоть вы открыто благодарите".

"Вы молодец, все понимаете, мы вас любим".

"Арман действительно мечта любой женщины. Рахмет".

"Спасибо вам от всей души за ваши прекрасные слова!"

"Молодец! Заботливый муж, прекрасный отец, счастья вашей семье!"

"Вы очень мудрый человек. Как ваша мама Айман апа. Нам ее не хватает".

"Вы очень мудрый человек, Арман, что это понимаете. Дай Аллах вам и вашей семье здоровья!"

"Спасибо мужчинам, которые понимают и ценят, насколько непросто женщине, которая одна справляется с детьми, домом, работой и тысячей повседневных забот. Она тоже устает, тоже нуждается в поддержке, заботе и простом человеческом понимании. Спасибо тем мужчинам, которые не обесценивают женский труд, не говорят "это твоя обязанность", а видят, сколько всего женщина держит на своих плечах. Ведь настоящая сила мужчины не только в том, чтобы обеспечивать, но и в том, чтобы понимать, поддерживать и быть рядом".

Арман и Мавжуда поженились 22 августа 2003 года.

Супруги воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь.

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