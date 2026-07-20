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Культура и шоу-бизнес

В Мексике создали 4,5-метровую фигуру Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 14:25 Фото: Zakon.kz
В преддверии концертного тура казахстанского артиста Димаша Кудайбергена по Латинской Америке поклонники певца в Мексике реализовали необычный творческий проект, сообщает Zakon.kz.

Так, мексиканская Dears Ольга Лидия Эрнандес, художница по воздушным шарам, вместе со своей творческой командой и участниками фан-клуба Dimash & Dears Regias создала 4,5-метровую фигуру Димаша.

Инсталляция, согласно данным сайта Dimashnews, размещена в одном из оживленных торговых центров города Монтеррей (штат Нуэво-Леон), где 14 ноября 2026 года состоится концерт всемирно известного музыканта в рамках нового мирового тура DiMENSIONS.

Димаш Кудайберген, певец, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 14:25

Фото: dimashnews.com

По словам организаторов, проект призван познакомить жителей города с творчеством казахстанского артиста и привлечь внимание к предстоящему концерту. Необычная фигура уже вызывает интерес у посетителей торгового центра.

Немного ранее стало известно, что Кудайберген объявил необычный конкурс для поклонников со всего мира. Они могут повлиять на новую песню артиста.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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