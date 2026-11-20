19 ноября 2026 года в столице Мексики состоялось открытие фотовыставки "Димаш: от Великой казахской степи до сердца Мексики", посвященной творческому пути Димаша Кудайбергена и его вкладу в популяризацию казахской культуры, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что мероприятие прошло в историческом музее Casa de Carranza в день первого из двух концертов артиста в Мехико в рамках мирового тура DIMENSIONS.

Поклонники артиста рассказали, что выставка представила историю творческого пути казахстанского исполнителя через фотографии, запечатлевшие значимые моменты его карьеры.

Почетными гостями открытия стали мама Димаша, певица Светлана Айтбаева, консул Казахстана в Мексике Данияр Каратаев с супругой.

Светлана Айтбаева также на своей странице в Instagram поблагодарила мексиканских Dears за большой труд, вложенный в подготовку выставки, отметив, с каким вниманием и любовью поклонники относятся к творчеству Димаша.

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Кроме того, она поделилась впечатлениями от экспозиции и самого музея, история и атмосфера которого вызвали у нее особый интерес.

Обращаясь к собравшимся, Айтбаева подчеркнула, что Мексика занимает особое место в сердцах семьи артиста.

По ее словам, каждый приезд в эту страну сопровождается теплыми эмоциями, а в разлуке они всегда скучают по Мексике и ее народу. Она выразила искреннюю любовь и уважение к мексиканской культуре, отметив близость ценностей двух народов – стремление к миру, единству, уважение к семье и традициям.

Стоит немного рассказать про сам музей. Casa de Carranza расположен в особняке, построенном в 1908 году архитектором Мануэлем Стампой. В 1919-1920 годах здесь проживал Венустиано Карранса – один из ключевых деятелей Мексиканской революции и президент страны, сыгравший важную роль в принятии Конституции 1917 года.

Сегодня музей сохраняет исторические интерьеры, личные вещи, документы и фотографии, связанные с жизнью Каррансы и историей Мексики начала XX века. Таким образом, выставка, посвященная казахстанскому артисту, объединила в одном пространстве культурное наследие двух стран.

Программа мероприятия также включала показ документального фильма, организованный в рамках культурной инициативы федерального депутата Марибель Мартинес Руис, председателя парламентской Группы дружбы "Мексика – Казахстан".

В Мехико Кудайберген дает два сольных концерта в рамках мирового тура DIMENSIONS – 19 и 20 ноября 2026 года. Первый вечер уже прошел с аншлагом, а финальное шоу состоится сегодня вечером.

13 ноября мы писали о том, что Кудайберген исполнил мечту детства. Подробности можно узнать по этой ссылке.