20 ноября 2026 года в Астане и 22 ноября в Алматы на сольные концерты российского артиста Димы Билана объявлен солд-аут – все билеты были полностью распроданы еще несколько недель назад, сообщает Zakon.kz.

18 ноября продюсер "Астана Концерт" Малик Хасенов предупреждал о массовой продаже фальшивых билетов в соцсетях и на досках объявлений. Он попросил казахстанцев быть бдительными и не покупать билеты у незнакомых людей.

Уже сегодня, 20 ноября, бывший игрок КВН опубликовал архивное видео. Примечательно, что спустя 19 лет вопрос с возможностью успеть приобрести билет на шоу исполнителя хита "Невозможное возможное" остается актуальным.

"2007 год, играем в Высшей лиге. Конкурс видеоозвучка "Кто пойдет на Билана". 2026 год, организовываем большое шоу Димы Билана в Астане и Алматы, но вопрос с учетом солд-аута остался тот же: "Кто пойдет на Диму Билана?"

Казахстанцы согласились с Хасеновым и подчеркнули, что ролик весьма уместен.

Одна из лучших озвучек.

Актуально по сей день.

Гениально.

Мощно.

Также пользователи Казнета массово отмечают самого Билана, считая, что он точно должен это увидеть и прокомментировать.

Немного ранее мы писали о том, как прошли концерты эстрадного певца Дмитрия Маликова в Казахстане. Если в Алматы он вспомнил, как началась его история с этого города в 1988 году, то в Астане посвятил одну из красивейших мелодий ушедшей поклоннице.