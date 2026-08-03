"Косяк года": зрители на концерте Димы Билана потребовали вернуть деньги

Масштабный концерт известного артиста Димы Билана, прошедший 31 июля 2026 года на стадионе в Москве, обернулся волной жесткого хейта и скандалом в социальных сетях из-за гигантской шестиметровой сцены, сообщает Zakon.kz.

К примеру, зрители, купившие самые дорогие билеты ради близости к певцу, весь концерт видели только макушку Билана и были вынуждены смотреть на экраны. Кроме того, многие посетители танцпола пожаловались на оглушающий и некачественный звук.

Уже через несколько дней, 3 августа, после оглушительной критики исполнитель хита "Невозможное возможно" официально заявил, что переживает случившееся не меньше зрителей. Свое обращение 44-летний заслуженный артист России оставил на своей странице в Instagram.

Так, по словам Билана, "подобного опыта еще не было ни у нас, ни, пожалуй, вообще в индустрии".

"Конечно, у любого нового формата есть свои особенности. Сложные технологичные решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон. Для меня это принципиально важно". Дима Билан

Далее музыкант отметил, что никогда не выходит на сцену вполсилы.

"Если какой-то элемент не сработал так, как был задуман, поверьте, я переживаю это не меньше вас. Для меня принципиально важно признать, что впечатление каждого зрителя должно быть полноценным независимо от того, в какой части площадки он находился. Мы уже разбираем эту ситуацию вместе с командой и обязательно решим этот вопрос". Дима Билан

Впрочем, даже это обращение не смягчило публику.

О, Дима, вы тоже были на концерте? Что-то вас не видели.

Прилететь издалека, отстоять очередь с обеда, чтобы потом два часа просто смотреть на экран, потому что из фанзоны не было видно ничего. Вообще ноль. Это что такое вообще?

Не надо так больше, пожалуйста.

Косяк года – концерт Димы Билана! Всем, кто брал билеты в фанзону, стоило бы вернуть деньги. Либо подарить билеты на следующий, грамотно организованный.

Дима, не видно.

Вы проверяли сцену перед концертом? Было не видно не только фан зоне, но и нижним и средним трибунам.

Не понимаю, зачем я заплатила, чтобы с экрана смотреть концерт?! Ну спасибо! Дома было бы комфортнее. Разочарование полнейшее.

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