Российский рэпер Алан Хадзарагов, более известный как Matrang, вернулся к поклонникам после почти двух лет молчания с прекрасной новостью: он выпустил новую песню, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 20 ноября 2026 года, на его странице в Instagram была опубликована свежая публикация. В последний раз музыкант отмечался в социальных сетях в январе 2024 года.

Так, новый трек называется "Но забудь". Музыку и текст артист написал самостоятельно. Вместе с ним артист опубликовал короткое сообщение: "Даже не знаю, что сказать, кроме…"

Пользователи Сети отреагировали небывалым восторгом на возвращение артиста, известного своим хитом "Медуза".

В начале 2024 года у Матранга возникли серьезные проблемы. Он находился в Таиланде, откуда собирался вернуться в Россию. После возвращения семья сообщила о его проблемах с запрещенными веществами и необходимости лечения. Артист оказался в реабилитационном центре, а его концерты были отменены или перенесены.

Комментаторы признались, что скучали по его музыке.

Алан, ты даже не представляешь, как тебя ждали. Не только новые песни, тебя самого. Все эти годы хотелось только одного, чтобы ты был жив-здоров и однажды снова захотел вернуться к музыке.

Мир музыки, наконец-то, становится теплее и человечнее. С возвращением! Ждали. Очень ждали.

Выход GTA не так важен, как твое возвращение.

Мы ждали, когда ты выиграешь самую тяжелую битву – битву за самого себя! И этот день настал. С возвращением, легенда.

Если человек хочет – он это сделает, и Матранг этому подтверждение. Он не сдался, он вытащил себя из пропасти, благодаря своему стержню и упорству, настоящий герой!

Есть артисты, которых не просто слушают – их чувствуют.

С возвращением! Мы скучали по музыке, атмосфере и той самой магии, которую невозможно повторить!

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