"Медуза" снова звучит: Matrang вернулся после почти двух лет молчания
Сегодня, 20 ноября 2026 года, на его странице в Instagram была опубликована свежая публикация. В последний раз музыкант отмечался в социальных сетях в январе 2024 года.
Так, новый трек называется "Но забудь". Музыку и текст артист написал самостоятельно. Вместе с ним артист опубликовал короткое сообщение: "Даже не знаю, что сказать, кроме…"
Пользователи Сети отреагировали небывалым восторгом на возвращение артиста, известного своим хитом "Медуза".
В начале 2024 года у Матранга возникли серьезные проблемы. Он находился в Таиланде, откуда собирался вернуться в Россию. После возвращения семья сообщила о его проблемах с запрещенными веществами и необходимости лечения. Артист оказался в реабилитационном центре, а его концерты были отменены или перенесены.
Комментаторы признались, что скучали по его музыке.
- Алан, ты даже не представляешь, как тебя ждали. Не только новые песни, тебя самого. Все эти годы хотелось только одного, чтобы ты был жив-здоров и однажды снова захотел вернуться к музыке.
- Мир музыки, наконец-то, становится теплее и человечнее. С возвращением! Ждали. Очень ждали.
- Выход GTA не так важен, как твое возвращение.
- Мы ждали, когда ты выиграешь самую тяжелую битву – битву за самого себя! И этот день настал. С возвращением, легенда.
- Если человек хочет – он это сделает, и Матранг этому подтверждение. Он не сдался, он вытащил себя из пропасти, благодаря своему стержню и упорству, настоящий герой!
- Есть артисты, которых не просто слушают – их чувствуют.
- С возвращением! Мы скучали по музыке, атмосфере и той самой магии, которую невозможно повторить!
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