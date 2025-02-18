Певец Натан вернулся в семью

38-летний российский рэпер Натан вернулся в лоно семьи, сообщает Zakon.kz.

На шоу "Звезды в джунглях" рэпера угораздило на глазах у всей страны закрутить романы с блогером Лерчеком и известной певицей Бьянкой. Жене, матери своих двоих сыновей Анастасии Швецовой Натан рассказал об этом сам после того, как вернулся в Москву. После этого они вместе пошли к семейному психологу.

В День всех влюбленных на своей странице в Instagram жена рэпера рассказала, что простила гуляку-мужа.

"...Прощение – это еще один важный аспект любви. Я не ставила перед собой задачу прощать, потому что не умею долго держать зла. Простила я давно. Вопрос в том как научиться жить так, чтобы больно больше не было. Как пройти это все извлекая опыт и опираясь на любовь. Любовь к себе, к своим близким..." – написала Анастасия.

А Ксения Собчак порассуждала на тему случайных связей.