В авторстве новой песни Полины Гагариной заподозрили Меладзе

На днях популярная российская исполнительница выпустила новую песню и поклонники Гагариной уверены, что это произведение Константина Меладзе, сообщает Zakon.kz.

Автором нового трека "Танец перед зеркалом" официально значится Лев Вольпин. Что интересно, автором первых песен Веры Брежневой значился некий Алексей Фицич. Позже выяснилось, что под эти псевдонимом скрывался Константин Меладзе.

Полной версией песни певица поделилась на своей странице "В Контакте". В комментариях сразу же отметили, что песня совершенно не подходит Гагариной, а вот в исполнении ВИА "Гра" прозвучала бы гораздо гармонично.

Пока поклонники Гагариной гадают, кто есть кто, певица Рианна предстала в роли Смурфетты в новом сезоне "Смурфиков".