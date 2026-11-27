"Снежная королева" в красном: Жулдыз Абдукаримова покорила Казнет съемкой на БАО
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, облачившись в красный наряд, покорила Большое Алматинское озеро, сообщает Zakon.kz.
Жена Кайрата Нуртаса показала видео, как уверенно позирует на фоне заснеженных гор и бирюзовой воды.
"Могущество гор – в их вершинах, могущество зимы – в ее морозах, а могущество человека, пожалуй, – в его доброте", – написала модель в подписи к красивому ролику.
Идею Абдукаримовой по достоинству оценили поклонники, оставив восторженные отзывы:
- Королева!
- Снежная королева.
- Ты из тех женщин, умеющих вызывать интерес в любом возрасте. Бомбическая.
- Белоснежка.
- Элегантность – это искусство говорить без слов.
- У Жулдыз всегда все на высоте со вкусом.
- Красивая снаружи, но израненная внутри.
- Ты недосягаемая, у тебя нет нужды спорить.
- Ты просто рождена сыграть в сказке королеву.
17 ноября 2026 года Абдукаримова делилась размышлениями о самопознании и поиске себя.
БАО не первый раз притягивает внимание казахстанцев. К примеру, ранее скрипачка Жибек Сактан также на озере исполнила композицию Kiss the Rain южнокорейского композитора Yirumaна.
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