Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, облачившись в красный наряд, покорила Большое Алматинское озеро, сообщает Zakon.kz.

Жена Кайрата Нуртаса показала видео, как уверенно позирует на фоне заснеженных гор и бирюзовой воды.

"Могущество гор – в их вершинах, могущество зимы – в ее морозах, а могущество человека, пожалуй, – в его доброте", – написала модель в подписи к красивому ролику.

Идею Абдукаримовой по достоинству оценили поклонники, оставив восторженные отзывы:

Королева!

Снежная королева.

Ты из тех женщин, умеющих вызывать интерес в любом возрасте. Бомбическая.

Белоснежка.

Элегантность – это искусство говорить без слов.

У Жулдыз всегда все на высоте со вкусом.

Красивая снаружи, но израненная внутри.

Ты недосягаемая, у тебя нет нужды спорить.

Ты просто рождена сыграть в сказке королеву.

17 ноября 2026 года Абдукаримова делилась размышлениями о самопознании и поиске себя.

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