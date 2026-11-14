Красота, от которой захватывает дух: необычные кадры БАО показал фотограф

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко показал невероятные кадры заснеженного Большого Алматинского озера, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах, бирюзово-голубая вода, заснеженные ели и горные склоны создают по-настоящему зимнюю сказку. По словам фотографа, он уже много лет старается поймать момент, когда осенний снег впервые укрывает склоны. Это отличная возможность запечатлеть красоту горного озера, пока оно не покрылось льдом.

"К тому же горное солнце очень быстро растапливает снег на деревьях. Поэтому сегодня пришлось поторопиться: с раннего утра еще в темноте поднялся к водоему и ждал когда солнце поднимется выше гор и подсветит это снежное великолепие. В общем, наслаждайтесь природой нашего любимого города", – написал в Instagram Дмитрий Доценко.

Всего за день публикация фотографа собрала более 25 тысяч лайков и огромное количество комментариев:

Эти изображения искусства должны быть обложкой нашей страны и привлекать людей.

Свежестью запахло через экран.

Сегодня на БАО было сказочно красиво!

Даже не верится, что это настоящие фото, а не ИИ и искусственно придуманная природа!

Вы – настоящий талант, мир Вашими глазами невероятно красив!

Красота, аж дух захватывает...

Невероятно красиво.

Какая красота, настоящая зимняя сказка.

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