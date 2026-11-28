Известный советский и израильский писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский, старший брат актера театра и кино Леонида Каневского скончался на 94-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Каневский был автором текстов для знаменитого в СССР дуэта Тарапуньки и Штепсель (Юрия Тимошенко и Ефима Березина), а также писал для юмористической передачи "Кабачок "13 стульев".

Писатель уехал в Израиль в 1991 году, где издавал юмористические журналы "Балаган" и "Балагаша" для детей, а также сатирическую газету "Неправда".

Его авторству принадлежат более 20 повестей, сборников рассказов, пьес и репортажей, изданных общим тиражом свыше 1 млн экземпляров.

Писатель был удостоен множества наград, среди которых премии имени Юрия Нагибина и Федерации союзов писателей Израиля, Золотая медаль Франца Кафки, награды Международного конкурса "Алеко", Московского кинофестиваля и конкурса "Человек года" в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что умерла одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.