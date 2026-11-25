Немецкая модель, актриса и художница Верушка фон Лендорф, известная под творческим именем Верушка, скончалась в возрасте 87 лет. О ее смерти в среду сообщила компания ее сестры Катарины Каппельхоф-Вульф в Гамбурге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WELT, в 1960-х годах Верушка прославилась благодаря необычным фотопроектам и боди-арту. Некоторое время она считалась самой высокооплачиваемой моделью в мире и стала одной из главных фигур эпохи Swinging Sixties.

Вера Анна Готлиб графиня фон Лендорф родилась в 1939 году в Кёнигсберге в аристократической семье Восточной Пруссии. В начале 1960-х ее заметили во Флоренции. Рост модели составлял 190 см. Она появлялась на обложках Vogue и Time Magazine, а также участвовала в показах известных модных домов.

В 1966 году Верушка начала актерскую карьеру, сыграв модель в фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение", который впоследствии стал культовым. Позже она работала преимущественно как художница и фотограф, но даже в зрелом возрасте продолжала выходить на подиум.

"Мы скорбим об удивительной женщине, сестре Катарины и художнице, которая с самого начала была частью нашей компании", – говорится в заявлении ее близких.

Фотографии c участием модели в молодости, сделанные Франко Рубартели, Ирвингом Пеном и Ричардом Аведоном, в Instagram опубликовал модный журнал Vogue:



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