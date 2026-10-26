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Культура и шоу-бизнес

Актер Владимир Курочкин умер в возрасте 41 года

российский актер , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 13:27 Фото: ВКонтакте/Мелиховский театр "Чеховская студия"
Известный российский артист театра и актер из сериала "Все по закону" Владимир Курочкин ушел из жизни на 42-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Мелиховского театра "Чеховская студия", о смерти артиста стало известно 24 октября.

"С глубоким прискорбием сообщает, что на 42-м году ушел из жизни артист нашего театра Владимир Курочкин. Поверить в это невозможно, а подобрать нужные слова еще труднее..."

Представители театра отметили, что Владимир умел сделать любую роль незабываемой.

"Совсем недавно он выходил на сцену, заставляя зал замирать, смеяться и плакать вместе со своими героями. Выпускник ГИТИСа (Мастерской Л. Е. Хейфеца), Владимир стал одним из первых артистов нашего театра и создавал его, став неотъемлемой частью "Чеховской студии"... Его сценическое обаяние навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось видеть Владимира Курочкина на сцене. Для всех, кто знал Володю лично, он был не просто талантливым артистом, но и невероятно светлым, добрым и искренним человеком. Человеком, который умел согревать своим чувством юмора в любую минуту. Театр опустел. Мелиховская сцена потеряла часть своей души", – подчеркнули коллеги.

Курочкин играл в спектаклях "Дядя Ваня", "Сон Каштанки", "Вишневый сад", "Психопаты", "Заповедник", "Страшные-страшные сказки" и "Дачный театр Антоши Чехонте".

Известно, что 20 октября Министерство культуры Московской области анонсировало спектакль "Черная курица, или Подземные жители", в составе которого был указан Курочкин, сообщили в ТАСС.

На телевидении актер снимался реже. Зрителям он мог быть знаком по сериалу "С чего начинается Родина" 2014 года и проекту "Все по закону", вышедшему в 2016-м.

"Уходят лучшие, оставляя после себя вечную, светлую память в наших сердцах и намоленных театральных стенах. Лети, дорогой Володя, нам будет очень тебя не хватать...Наши самые искренние соболезнования семье и близким. Скорбим вместе с вами", – заключили в театре.

Ранее стало известно, что умер актер сериалов "Дальнобойщики" и "Метод" Владислав Толдыков.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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