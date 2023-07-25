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В Дании вновь сожгли Коран

ислам Фото: pixabay
Активисты из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание TRT world, власти Дании и Швеции заявили, что сожалеют о сожжении священной книги, но не могут предотвратить это в соответствии с правилами, защищающими свободу слова.

Отмечается, что на прошлой неделе протестующие в Ираке подожгли шведское посольство в Багдаде.

Министерство иностранных дел Ирака в понедельник призвало власти стран Европейского союза "быстро пересмотреть так называемую свободу выражения мнений и право на проведение демонстраций" в свете последних событий.

Между тем, Турция в понедельник заявила, что решительно осуждает то, что она назвала "подлым нападением" на Коран, и призвала Данию принять необходимые меры для предотвращения этого "преступления на почве ненависти" против ислама.

"Люди получают выгоду от расширенной свободы слова, когда они проводят демонстрации. Это не просто словесное выражение. Люди могут выражать себя различными способами, например, сжигая предметы", – сказала профессор права Копенгагенского университета Трине Баумбах, объясняя датские законы.

11 июля полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. После этого сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции.

В этот же день стало известно, что в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.

20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля.

После этого Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.

23 июля акция с сожжением Корана прошла в Дании у посольства Ирака.

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