Мигранты из Ирака сожгли Коран возле здания парламента в столице Швеции

Мигранты из Ирака сожгли Коран возле здания парламента в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Aftonbladet, в понедельник 2 человека сожгли Коран около шведского Риксдага.

По данным издания, организаторы акции – Салван Момика и Салван Наджем – пинали священное писание между собой, а затем подожгли книгу. Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение демонстрации.

11 июля полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. После этого сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции.



В этот же день стало известно, что в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.

20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля.

После этого Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.

23 июля акция с сожжением Корана прошла в Дании у посольства Ирака.

25 июля активисты из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене.