Средиземноморье охвачено лесными пожарами, огонь распространяется в Хорватии и Португалии
По меньшей мере 34 человека погибли в Алжире, где во вторник 8 тыс. пожарных боролись с пожарами на севере страны. Пожары бушевали в 15 провинциях, в результате чего более 1,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов, сообщает The Guardian.
Очевидцы рассказывали о том, как спасались от стен пламени, бушевавшего, "как паяльная лампа", уничтожавшего дома и прибрежные курорты и превращавшего обширные лесные массивы в почерневшие пустоши. В некоторых районах температура достигла 50°C.
По данным Министерства обороны, среди погибших – 10 солдат, оказавшихся в ловушке пламени в Бени Ксиле. В нескольких регионах страны погибли 34 человека.
Из-за сильного ветра пришлось закрыть два пункта пропуска на границе с соседним Тунисом, где пожары особенно сильные в Северо-Западном регионе Табарка.
Более 300 человек были эвакуированы из прибрежной деревни Меллула на лодках и по суше, а во вторник пожарные все еще боролись с огнем в трех районах на северо-западе страны: Бизерте, Силиане и Бедже. Пожарные пытаются потушить пламя, уничтожающее леса, цитрусовые и ореховые рощи.
Сообщается об одном погибшем – директоре школы, умершем от удушья в результате пожара в Нафзе на северо-западе страны.
Лесные пожары вспыхнули и в Латакии, провинции на берегу Средиземного моря на северо-западе Сирии.
Италия страдает от сильных штормов и лесных пожаров. По меньшей мере семь человек погибли во вторник в результате ураганов на севере страны и лесных пожаров на Сицилии.
Среди погибших была 16-летняя девушка. По словам премьер-министра Джорджии Мелони, девушка погибла в результате падения дерева на ее палатку в скаутском лагере в окрестностях Брешии после сильного ветра и проливного дождя, прошедшего ночью.
Во вторник утром жители Милана сообщили о проливном дожде и граде, которые затопили улицы и выкорчевали деревья, некоторые из которых упали на припаркованные автомобили.
В то время как северные районы страны были залиты водой, на юге сохранялась жара: в понедельник в городе Катания на востоке Сицилии была зафиксирована температура 47,6°C. По сообщениям СМИ, в разрушенном пламенем доме были обнаружены тела двух человек в возрасте 70 лет, а в окрестностях сицилийского города Палермо – тело 88-летней женщины.
Региональный президент Сицилии Ренато Скифани заявил, что планирует обратиться к правительству с просьбой объявить на острове чрезвычайное положение.
Греция также особенно сильно пострадала этим летом: за последние дни власти эвакуировали более 20 тыс. человек из домов и с курортов на юге курортного острова Родос.
По данным Министерства транспорта, по состоянию на вторник около 3 тыс. туристов вернулись домой на самолетах, а туроператоры отменили предстоящие поездки.
Два летчика-пожарных погибли, когда их самолет, сбрасывавший воду, упал на склон холма недалеко от города Каристос на острове Эвия к востоку от Афин.
Во Франции около 100 пожарных пытаются локализовать лесной пожар в муниципалитетах Кань-сюр-Мер и Вильнев-Лубе, расположенных недалеко от международного аэропорта Ниццы, сообщили во вторник официальные представители.
Во вторник в департаменте Буш-дю-Рон был объявлен режим "красной тревоги", поскольку власти отмечают "очень высокий риск" возникновения лесных пожаров. По данным полиции, более 300 пожарных борются за ликвидацию пожаров в окрестностях города Арль.
В Хорватии ветер был настолько сильным, что пожарные самолеты не могли взлететь, сообщают местные СМИ. Во вторник пожарные боролись с лесными пожарами, распространявшимися к югу от туристического города Дубровник на Адриатике.
Ветры принесли стихию в соседнюю Черногорию, где два человека утонули и несколько получили ранения в результате сильного южного ветра, обрушившегося на побережье, сообщили портовые власти городов Ульцинь и Петровац.
Быстро распространяющийся лесной пожар в центре испанского острова Гран-Канария во вторник заставил власти вывезти несколько сотен жителей, перекрыть три дороги и задействовать противопожарные вертолеты.
Антонио Моралес, глава совета острова Гран-Канария, сообщил, что около 100 пожарных и девять самолетов работают над тушением пожара, который к настоящему времени сжег 200 га леса.
В Португалии сотни пожарных бросились тушить пламя в районе популярного курортного городка Кашкайш, причем усилия осложнялись сильным ветром.
Пожар начался в горном районе парка Синтра-Кашкайш, площадь которого составляет около 145 кв. км к западу от Лиссабона. На борьбу с огнем было привлечено более 600 пожарных, а также самолеты, осуществляющие водяные бомбардировки, но с наступлением ночи они были вынуждены прекратить работу.
Мэр города Кашкайш Карлуш Каррейрас заявил, что наибольшую опасность представляют порывы ветра и что некоторые люди были эвакуированы в качестве меры предосторожности.
Португалия находится в состоянии широкомасштабной засухи, охватившей 90% территории страны.