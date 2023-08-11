В Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента

Свергнувшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники пригрозили убить его в случае военного вмешательства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, о том, мятежники намерены убить свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти, они заявили и. о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в страну на этой неделе.

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Также сообщается, что эту информацию агентству подтвердил источник среди американских официальных лиц.

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27 июля 2023 года стало известно, что президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от власти. Об этом сообщила группа солдат, выступая на национальном центральном телевидении. Военные страны решили "положить конец режиму, который ухудшился из-за ситуации с безопасностью и плохого управления". Новым лидером страны стал генерал Абдурахман Тчиани.

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Переворот, седьмой по счету в Западной и Центральной Африке за последние три года, потряс Сахельский регион, один из беднейших в мире. Нигер, обладающий урановыми и нефтяными богатствами и играющий ключевую роль в войне с исламистскими боевиками, имеет большое значение для США, Европы, Китая и России.

На прошлой неделе Нигер аннулировал соглашения о военном сотрудничестве с Францией, которая разместила в стране от 1000 до 1500 военнослужащих.