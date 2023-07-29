В столице Бангладеш во время беспорядков пострадали полицейские

В Дакке оппозиция и сторонники правящей партии Бангладеш второй день подряд проводят многотысячные акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя столичной полиции Фарука Ахмеда, уже 20 правоохранителей пострадали, а почти сто человек были задержаны.

Сторонники Националистической партии Бангладеш (BNP) требуют отставки премьера страны Шейх Хасины – она находится у власти уже 14 лет. Протестующие заявляют, что Хасина подавляет демократические свободы. Так, в пятницу, 28 июля, прошли митинги BNP, а сторонники правящей партии "Авами лиг" ("Народная лига") проводили ответные акции в поддержку Хасины. Из-за этого на улицах было множество стычек. Отмечается, что десятки человек пострадали. Также BNP призывала своих сторонников оставаться в столице и организовать в субботу ее блокаду. "Авами лиг" сделала аналогичное действие.

Ахмед заявил, что силовики возбудят дела в отношении каждого, кто напал и нападет на полицейских.

"BNP и связанные с ней партии устроили незаконные митинги на въездах в Дакку, они не получали разрешения столичной полиции на это", – пояснил он.

Известно, что задержанные представители BNP повреждали служебные авто, поджигая их. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

Ранее сообщалось, что Франция планировала задействовать 40 тыс. полицейских из-за беспорядков, которые начались после того, как утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка, который, по, информации правоохранителей, отказался выполнять их требования.