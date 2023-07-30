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Сын президента Колумбии арестован по делу об отмывании денег

флаг Колумбии Фото: pixabay
Сын президента Колумбии был арестован в рамках громкого расследования по делу об отмывании денег в отношении средств, которые он предположительно собирал у осужденных торговцев наркотиками во время прошлогодней президентской кампании, сообщает Zakon.kz.

Президент страны Густаво Петро, ​​поднявшийся по политической лестнице Колумбии как борец с коррупцией, заявил, что не будет вмешиваться в расследование.

Петро написал в своем посте на "X" (ранее известной как Twitter), что ему больно представить сына в тюрьме.

"Как человек и отец говорю, что мне больно видеть, как много самоуничтожения и один из моих сыновей попадает в тюрьму. Как президент республики я заверил генеральную прокуратуру, что у нее будут все гарантии, чтобы она могла действовать по закону", – написал президент.

Расследование основано на заявлениях, сделанных бывшей женой Николаса Петро, ​​Дайсурис дель Кармен Васкес, местным СМИ Semana в этом году.

В интервью Васкес сказала, что она присутствовала на встречах, когда ее муж организовал пожертвование в размере более 600 миллионов песо (около 68 млн тенге) от политика, когда-то осужденного в Вашингтоне за незаконный оборот наркотиков и который искал поддержку кампании Петро, ​​чтобы возобновить свою политическую карьеру. 

Она сказала, что президент Петро не знал о сделках своего сына и что деньги, которые он собрал от имени своей кампании, хранились в сейфе в доме пары в прибрежном городе Барранкилья.

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