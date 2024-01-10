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Законодательство РК

Новый срок грозит Кайрату Сатыбалды по делу об отмывании денег

Новый срок грозит Кайрату Сатыбалды по делу об отмывании денег Фото: gov.kz
Кайрату Сатыбалды по делу об отмывании денег грозит лишение свободы на срок от пяти до 10-ти лет, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 10 января 2024 года, официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов рассказал, что на сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по ч. 3 ст. 218 УК РК. Также он раскрыл детали нового расследования.

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Статья 218 УК РК называется "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем". Третья часть данной статьи гласит:

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) преступной группой;

3) в крупных размерах, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10-ти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".

"Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй или третьей настоящей статьи, или иного преступления", – говорится в примечании ст. 218 УК РК.

Отметим, что Кайрат Сатыбалды уже отбывает наказание по делу о хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС". 26 сентября 2022 года он был приговорен к шести годам лишения свободы.

В декабре 2023 года Кайрат Сатыбалды подал ходатайство о замене наказания с лишения на ограничение свободы, но ему отказали в условно-досрочном освобождении (УДО).

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31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.

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