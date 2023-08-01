Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мэр Москвы сообщил о попадании беспилотника в одну из башен "Москва-Сити"

Мэр Москвы сообщил о попадании беспилотника в одну из башен "Москва-Сити" Фото: скриншот с видео
В Подмосковье ПВО сбила один беспилотник. Мэр Москвы заявил, что другой БПЛА долетел до той же башни в "Москва- Сити", что и в прошлый раз, сообщает Zakon.kz.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м", – написал в Telegram Собянин.

Информации о пострадавших нет. 

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, сообщают экстренные службы.

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки беспилотников на объекты в Москве. По данным ведомства, два уничтожены над Подмосковьем, еще один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории "Москва-Сити".

"Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Согласно последней информации, обнаружены обломки попавшего в башню в "Москва-Сити" БПЛА, их направят на экспертизу.

Ранее, 30 июля, две башни "Москвы-Сити" уже атаковали  беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. В частности, частично обрушилось остекление на башне "IQ квартала" — там находятся офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития. 

Читайте также

Японец в реалистичном костюме бордер-колли впервые вышел на публичную прогулку

Во Франции мужчина погиб, играя с дочерью в аквапарке

Российская певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа

Елена Вебер
Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления