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Мэр Москвы заявил о новой попытке атаки беспилотников на город

Мэр Москвы заявил о новой попытке атаки беспилотников на Москву Фото: pixabay
Два боевых беспилотника были сбиты системой ПВО на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Zakon.kz.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", – написал в Telegram Собянин.

В Минобороны РФ подтвердили, что над территорией Московской области пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.

Это уже далеко не первый случай атаки дронов на столицу РФ. До этого случая, 30 июля, центр Москвы атаковали беспилотные летательные аппараты. Пострадал один человек.

Кроме того, о попытке воздушной атаки Собянин сообщал три дня назад.

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