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Трамп наращивает преимущество перед выборами, несмотря на обвинения

бывший президент США, Трамп, выборы Фото: wikimedia
По последним опросам, экс-президент Дональд Трамп набирает 54%, а ближайший соперник Рон ДеСантис – 17%, сообщает Zakon.kz.

Окружной прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фани Уиллис готова к предъявлению обвинений в рамках расследования в отношении Дональда Трампа. В Вашингтоне специальный адвокат Джек Смит, как ожидается, добавит обвинения к 40 пунктам, уже предъявленным в связи с хранением бывшим президентом секретных документов, сообщает The Guardian

В Нью-Йорке Трампу уже предъявили 34 уголовных обвинения в связи с выплатой порнозвезде Сторми Дэниелс денег за скрытые переговоры. 

Тем не менее, за месяц до первых дебатов в рамках республиканских президентских праймериз доминирование Трампа растет с каждым опросом.

В понедельник по результатам первого опроса 2024, проведенного газетой New York Times и колледжем Сиена, Трамп получил 54% поддержки. Его ближайший соперник, Рон ДеСантис, получил 17%. Ни у кого другого, включая Майка Пенса, Тима Скотта и Никки Хейли, этот показатель не превышал 3%.

По общему мнению, у жестко правой кампании ДеСантиса "закончилось топливо". Трамп доминирует в штатах, где проходит досрочное голосование, и в среднем по стране опережает губернатора Флориды ДеСантиса более чем на 30 пунктов.

Предваряя судебные процессы в сезон праймериз, Трамп отрицает свою неправоту и заявляет о политическом преследовании. Трамп требует от республиканцев поддержки в вопросе импичмента Джо Байдена в связи с обвинениями в коррупции Хантера Байдена.

В предвыборных опросах Байден и Трамп идут вровень.

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