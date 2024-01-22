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Главный конкурент Трампа покинул предвыборную гонку

Главный конкурент Трампа покинул предвыборную гонку Фото: скриншот с видео
Губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого называли основным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах в США, снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Он заявил, что намерен поддержать Трампа, сообщает Zakon.kz.

Объявление о снятии своей кандидатуры Рон ДеСантис опубликовал на своей страничке в социальной сети Х. Он записал видео, где сообщил, что "не видит пути к победе".


"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании". Рон ДеСантис

Он также отметил, что поддержит Трампа на выборах в президенты США, которые намечены на ноябрь 2024 года.

"ДеСантиса многие считали главным претендентом на выдвижение от республиканской партии в 2024 году и естественным наследником Трампа из-за его воинственного стиля и глубоко консервативных взглядов. В начале 2023 года он возглавил несколько опросов общественного мнения против Трампа", – пишет Reuters.

Несколькими днями ранее стало известно, что бывший президент Дональд Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, выиграл первичные выборы в штате Айова.

Мария Мельникова
Байден Джо Трамп Дональд США
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