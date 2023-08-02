В Бразилии в возрасте 127 лет умер возможный старейший житель Земли. Его звали Хосе Паулино Гомеш, сообщает Zakon.kz

По информации портала G1 согласно записям, Хосе Паулино Гомеш родился 4 августа 1895 года. Родственники объясняют, что документы старика были сделаны, когда он уже был взрослым, но уверяют, что ему было больше 100 лет.

Мужчина скончался от полиорганной недостаточности в возрасте 127 лет за неделю до своего 128-летия. Рекорд из ныне живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, родившейся в 1907 году — в этом году она отпраздновала 116 день рождения.

Паулино всю жизнь жил в сельской местности, занимался животными и катался верхом. Езду на лошадях он оставил всего четыре года назад из-за ухудшения здоровья.