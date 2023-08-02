Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Умер возможный старейший житель Земли

Умер возможный старейший житель Земли Фото: скриншот с видео
В Бразилии в возрасте 127 лет умер возможный старейший житель Земли. Его звали Хосе Паулино Гомеш, сообщает Zakon.kz

По информации портала G1 согласно записям, Хосе Паулино Гомеш родился 4 августа 1895 года. Родственники объясняют, что документы старика были сделаны, когда он уже был взрослым, но уверяют, что ему было больше 100 лет.

Мужчина скончался от полиорганной недостаточности в возрасте 127 лет за неделю до своего 128-летия. Рекорд из ныне живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, родившейся в 1907 году — в этом году она отпраздновала 116 день рождения.

Паулино всю жизнь жил в сельской местности, занимался животными и катался верхом. Езду на лошадях он оставил всего четыре года назад из-за ухудшения здоровья.

Читайте также

Ситуация в Украине: в ВСУ признают проблемы с мобилизацией, посла Польши вызвали в МИД

ВОЗ: Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек

В Европе заявили, что допускают военное вторжение в Нигер

Елена Вебер
Бразилия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления