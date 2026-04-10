Старейший в мире голубь умер в 44 года

В США в возрасте 44 лет умер старейший в мире голубь по кличке Сахар, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, белый голубь родился 23 июня 1981 года и прожил в неволе 44 года и 72 дня. Это более чем вдвое превышает среднюю продолжительность жизни этих птиц (около 20 лет).

Сахара занесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего живущего голубя в неволе. Его хозяин, 77-летний Дуэйн Орендер, поделился, что они были лучшими друзьями: смотрели вместе телевизор, слушали музыку и скучали друг без друга.

Он надеялся, что Сахар доживет до 50 лет, чтобы устроить ему большой праздник с угощениями, однако птица умерла на католическую Пасху.

