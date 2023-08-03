В Швеции снова прошла акция с сожжением Корана

Разрешенная столичной полицией акция прошла в пригороде Стокгольма недалеко от королевского дворца Дроттнингхольм, сообщает Zakon.kz.

Организатор акции, иммигрантка из Ирана, утверждает, что хотела продемонстрировать, что религия тоже является политикой. пишет ТАСС.

Девушка выкопала яму и разожгла в ней ветки, прикрыв их зонтом от дождя. На страницах Корана она написала, что это "нелегитимное писание", вырывала их и бросала в костер.





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Наблюдали за происходящим в основном журналисты. Несколько протестующих требовали прекратить акцию и оскорбляли акционистку.

"Поезжай к себе в Иран и сожги книгу там!" - кричал один из них.

По словам девушки, раньше она была мусульманкой, но стала христианкой, так как ислам "не демократическая религия".

25 июля в Дании вновь сожгли Коран.

31 июля мигранты из Ирака сожгли Коран возле здания парламента в столице Швеции.