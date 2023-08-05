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Во Франции во время взрыва в жилом доме пострадали пять человек

тушение пожара Фото: pixabay
Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Actu, пожарная служба Парижа выехала на место взрыва, который произошел в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа около 14:30 (18:30 по времени Астаны).

Отмечается, что порядка 100 пожарных направлены на место происшествия.

Жильцы уже эвакуированы из здания.

О причинах взрыва не сообщается.

Ранее, 3 августа, двое сотрудников завода получили химические ожоги во время взрыва на фосфорном заводе в Таразе.

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