В Китае произошло ощутимое землетрясение

В китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 77 км от города Цзинань, где проживает свыше 4,3 млн человек.

Как уточняется, очаг находился на глубине 35 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи Алматы.

