В Китае произошло ощутимое землетрясение
Фото: wikimedia.org
В китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 77 км от города Цзинань, где проживает свыше 4,3 млн человек.
Как уточняется, очаг находился на глубине 35 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи Алматы.
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