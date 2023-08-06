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В Китае произошло ощутимое землетрясение

сейсмологи Фото: wikimedia.org
В китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 77 км от города Цзинань, где проживает свыше 4,3 млн человек.

Как уточняется, очаг находился на глубине 35 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи Алматы.

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