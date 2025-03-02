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Мир

Ощутимое землетрясение произошло в Индонезии

землетрясение в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 01:21 Фото: wikipedia
На острове Серам в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземный толчок был зафиксирован в 18:42 по времени UTC (23:42 по времени Астаны) в 151 км к северо-востоку от индонезийского города Амбон с населением 355 тыс. человек.

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 54 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее, 27 февраля, в России ощутили сильное землетрясение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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