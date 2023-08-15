Оползень в Грузии: число жертв выросло до 25 человек
Фото: pixabay
Пресс-служба МВД Грузии заявила о том, что число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, ведутся поиски 8 пропавших.
"Обнаружено тело еще одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски 8 пропавших", – заявили в МВД.
Оползневые массы накрыли поселок Шови в Раче 3 августа. Разрушены мосты, повреждены дороги, в зоне оползня оказались коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военные. Седьмого августа в Грузии был день траура.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript