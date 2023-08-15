Оползень в Грузии: число жертв выросло до 25 человек

Фото: pixabay

Пресс-служба МВД Грузии заявила о том, что число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщает Zakon.kz.

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