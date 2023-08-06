В МИД Швеции прокомментировали свою позицию по сожжению Корана

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем на фоне прошедших акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в рамках мероприятия дипломат пояснил позицию Стокгольма по подобным демонстрациям.

"Восстановление доверия - дело небыстрое. Значительную часть времени действия своего мандата я посвящу выстраиванию отношений с мусульманскими странами. Я намереваюсь совершить поездку в эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их к беседам и диалогу в ходе недели (высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи - прим. ред) ООН в Нью-Йорке", - отметил Билльстрем.





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По итогам прошедшей встречи министр отметил, что Швеция наконец получила хорошую возможность, чтобы объяснить свою позицию по отношению к акциям с сожжением священной книги мусульман





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Билльстрём подчеркнул, что правительство королевства однозначно дистанцируется от акций с сожжением Корана, а министерству юстиции поручено изучить вопрос о пересмотре закона об общественном порядке.

"У нас состоялась конструктивная и хорошая встреча. Послы стран - членов ОИС играют важную роль в разъяснении нашей ситуации своим столицам, и я очень хочу продолжить наш открытый и конструктивный диалог.

Последняя такая акция состоялась в начале августа недалеко от королевского дворца.