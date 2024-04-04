Организатора акций с сожжением Корана депортируют из Норвегии

Окружной суд Осло принял решение выслать организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Момику из Норвегии обратно в Швецию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Aftonbladet, задержание произошло 28 марта после того, как Момика сообщил шведским СМИ, что отправился в Норвегию просить там убежища.

"Депортация состоится, как только будут приняты формальные и практические меры", – заявили в суде Норвегии.

Отмечается, что в начале февраля шведский Миграционный суд отклонил апелляцию Момики, пытавшегося обжаловать решение Миграционного управления о его высылке из страны. Решение суда аннулирует его вид на жительство в Швеции. Также активисту запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

В октябре 2023 года Миграционное управление отказало Момике в продлении вида на жительство на том основании, что в своем заявлении он указал о себе неверные данные. Изначально ему было позволено остаться в Швеции на основании Конвенции против пыток. Момика ранее заявил, что обвинение в предоставлении неверной информации не соответствует действительности.

25 июля 2023 года стало известно об активистах из радикальной группировки "Датские патриоты", которые сожгли Коран перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене. Стоит отметить, что власти Дании и Швеции заявили, что сожалеют о сожжении священной книги, но не могут предотвратить это в соответствии с правилами, защищающими свободу слова.

Кроме того, в начале июля житель Кабардино-Балкарии пытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети: он собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег. Мужчина был задержан. Он сообщил полицейским, что никакого религиозного подтекста в его действиях не было, а сделать это ему посоветовали голоса в голове.

Еще один случай произошел в Ульяновской области России. Там задержали египтянина за сожжение Корана.

12 июля 2023 года в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о тревожном росте преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, проявляющихся в периодическом осквернении Священного Корана в некоторых европейских и других странах.

20 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил акты сожжения Корана.